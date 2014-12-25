صعود سهم الأنوار القابضة العمانية بدعم من خطة لإعادة شراء أسهم

0629 جمت -

* سهم الأنوار القابضة في سلطنة عمان يقفز بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة إلى 0.212 ريـال عند الفتح.

* مجلس إدارة الشركة يقول إنه قرر بحث إمكانية إعادة شراء ما يصل إلى عشرة بالمئة من أسهمها بسعر 0.223 ريـال للسهم.

* الخطة تنتظر موافقة الجهات التنظيمية والمساهمين.

* الشركة الاستثمارية القابضة تركز بالأساس على القطاع المالي وسهمها ينخفض 38 بالمئة منذ بداية العام.