الأصول التركية تتراجع مع تباطؤ نمو قطاع الصناعات التحويلية

اسطنبول 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجعت الأصول التركية اليوم الجمعة في ظل تعاملات هزيلة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نمو قطاع الصناعات التحويلية بالبلاد في ديسمبر كانون الأول.

وانخفض مؤشر إتش.إس.بي.سي الشهري لمديري المشتريات إلى 51.4 من 52.2 في نوفمبر تشرين الثاني لكنه لا يزال فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

ونزلت الليرة أمام العملة الأمريكية إلى 2.3479 ليرة للدولار بحلول الساعة 0933 بتوقيت جرينتش من 2.3313 ليرة مساء الأربعاء.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة التركية 0.53 بالمئة إلى 85.270 نقطة في حين ارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة 0.17 بالمئة.