لمحة-سهم بيت التمويل الخليجي يقفز في دبي بعد الفوز بدعوى قضائية

* أسهم بيت التمويل الخليجي البحريني المدرجة في دبي تقفز 3.4 بالمئة في المعاملات المبكرة.

* الشركة قالت اليوم الاثنين إنها فازت بدعوى قضائية قيمتها 11.5 مليون دولار تتعلق باستثمارها في شركة قطرية.

* محكمة في البحرين أسقطت دعوى قيمتها 13.8 مليون دولار بحق بيت التمويل الخليجي أقامها عصام جناحي رئيس مجلس الإدارة السابق الذي استقال في 2013.