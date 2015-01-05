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لمحة-سهم بيت التمويل الخليجي يقفز في دبي بعد الفوز بدعوى قضائية

Mon Jan 5, 2015 6:51am GMT
 
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5 يناير كانون الثاني (رويترز) -

* أسهم بيت التمويل الخليجي البحريني المدرجة في دبي تقفز 3.4 بالمئة في المعاملات المبكرة.

* الشركة قالت اليوم الاثنين إنها فازت بدعوى قضائية قيمتها 11.5 مليون دولار تتعلق باستثمارها في شركة قطرية.

* محكمة في البحرين أسقطت دعوى قيمتها 13.8 مليون دولار بحق بيت التمويل الخليجي أقامها عصام جناحي رئيس مجلس الإدارة السابق الذي استقال في 2013.

* تراجع المؤشر العام لسوق دبي ثلاثة بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 