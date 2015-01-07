الديار القطرية تنقل حصتها في الخليجي إلى جهاز الاستثمار
دبي 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الديار القطرية الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري اليوم الأربعاء إنها نقلت ملكية أسهمها في المصرف الخليجي التجاري إلى جهاز قطر للاستثمار.
ونقلت الديار التي كانت أكبر مساهم في الخليجي 61.9 مليون سهم في سادس أكبر بنك قطري إلى جهاز الاستثمار أمس الثلاثاء لكنها لم تكشف عن تفاصيل أخرى.
وتفيد حسابات لرويترز من واقع سعر إغلاق سهم الخليجي يوم الثلاثاء أن القيمة الإجمالية للحصة 1.35 مليار ريـال (370.9 مليون دولار).
وجهاز قطر للاستثمار هو الصندوق السيادي لدولة قطر.
(الدولار = 3.6402 ريـال قطري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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