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لمحة-سهم صناعات قطر يهوي 10% بعد توزيعات نقدية مخيبة للآمال

Sun Jan 11, 2015 6:51am GMT
 
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0637 جمت -

* سهم صناعات قطر ثاني كبرى شركات البتركيماويات في الشرق الأوسط يهوي بالحد الأقصي المسموح به في جلسة واحدة 10 بالمئة.

* الشركة أعلنت الخميس الماضي أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية عن 2014 بواقع سبعة ريالات للسهم.

* التوزيعات المقترحة تقل كثيرا عن توزيعات 2013 التي بلغت 11 ريالا وعن متوسط توقعات المحللين بتوزيع 11.13 ريال.

* مؤشر البورصة القطرية ينخفض 1.7 بالمئة. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير مروة رشاد)
 