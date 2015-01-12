البحرين تبدأ إصدار أدوات دين حكومية من خلال البورصة

المنامة 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - بدأت البحرين مبيعات مباشرة من السندات الحكومية بالعملة المحلية من خلال سوق الأوراق المالية في مسعى لتوسيع قاعدة المستثمرين في ديونها مع تعرض مالياتها العامة لضغوط جراء انخفاض أسعار النفط.

وقالت البورصة إنه يمكن للمستثمرين البحرينيين والأجانب الأفراد منهم والمؤسسات الآن شراء السندات والسندات الإسلامية (الصكوك) الحكومية من السوق الأولى من خلال الوسطاء المسجلين في بورصة البحرين مضيفة أن هذا هو النظام الأول من نوعه في المنطقة.

وفي السابق كانت السندات الحكومية تباع في أغلب الأحيان إلى مجموعة من البنوك المؤهلة يمكن لها بعد ذلك أن تبيعها إلى مستثمرين آخرين رغم أنه قلما كان يحدث تداول في السوق الثانوية.

وقالت البورصة إن النظام الجديد يأتي في إطار جهود البنك المركزي البحريني والبورصة لتطوير أسواق رأس المال البحرينية وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

ويستخدم هذا النظام للمرة الأولى لبيع صكوك إجارة إسلامية بقيمة 100 مليون دينار (265 مليون دولار) لأجل عشر سنوات وبعائد سنوي متوقع 5.50 بالمئة. وبدأ الاكتتاب في الاصدار يوم الأحد وينتهي يوم الأربعاء.

وقالت البورصة في بيان على موقعها الالكتروني "من أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط وخصوصا صغار المستثمرين فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار بحريني كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى مبلغ 10000 دينار بحريني (10000 من الصكوك) ... ومن ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب."

والمالية العامة للبحرين أضعف من نظيرتها لدى جاراتها الخليجية ومن المرجح أن تحتاج لزيادة إصداراتها من السندات إذا بقيت أسعار النفط منخفضة وقد يساعدها في ذلك جذب مزيد من المستثمرين وتسهيل التداول بالسوق الثانوية.