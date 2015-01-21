مصادر: مجموعة نقل الأردنية تعتزم بيع حصة 25% في فاين القابضة

21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز إن مجموعة نقل الأردنية قررت بيع حصة نسبتها 25 بالمئة في شركة فاين القابضة أحد أكبر شركات صناعة الورق الصحي في الشرق الأوسط في صفقة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار.