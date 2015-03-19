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مساهمو بنك مسقط يقرون برنامج صكوك بقيمة 1.3 مليار دولار

Thu Mar 19, 2015 6:42am GMT
 
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دبي 19 مارس آذار (رويترز) - قال بنك مسقط العماني اليوم الخميس إن مساهميه وافقوا على خطط لإطلاق برنامج صكوك بقيمة 500 مليون ريال (1.30 مليار دولار) ويشمل إصدار صكوك قابلة للتداول في البورصة بمبالغ متفاوتة.

وبحسب بيان للبورصة تشمل الخطة إصدارات في الأسواق المحلية والعالمية عبر طروحات عامة أو خاصة.

وقال البيان "الصكوك المصدرة ستكون بمبالغ متفاوتة وآجال إستحقاق متباينة وأرباح متغيرة كما ستصدر في تواريخ مختلفة ويخضع كل إصدار لشروط إكتتاب خاصة به."

وأضاف البيان أن الاكتتاب في الصكوك بالكامل سيكون خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 