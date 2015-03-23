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مساهمو عمانتل يوافقون على إصدار صكوك بقيمة 130 مليون دولار

Mon Mar 23, 2015 5:49am GMT
 
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دبي 23 مارس آذار (رويترز) - قالت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) في بيان للبورصة اليوم الاثنين إن مساهميها وافقوا على إصدار سندات إسلامية (صكوك) بقيمة 50 مليون ريال (129.9 مليون دولار).

ولم بذكر البيان أي تفاصيل حول توقيت الإصدار المزمع الذي أقره المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة أمس الأحد.

كانت عمانتل قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستسعى للحصول على موافقة المساهمين على الطرح الذي سيكون ثاني إصدار للصكوك من قبل الشركات في سلطنة عمان.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني)

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 