قطر تعامل مستثمري الخليج معاملة مواطنيها في تملك أسهم الشركات المدرجة

دبي 25 مارس آذار (رويترز) - قالت البورصة القطرية اليوم الأربعاء إنها ستعامل المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي "معاملة القطريين" فيما يتعلق بتملك أسهم الشركات المدرجة بالسوق وذلك من يوم الخميس.

وقالت البورصة على موقعها الإلكتروني "أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عن قيامها بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنظمة الشركة ومعاملتهم معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة اعتبارا من صباح يوم الخميس."

وستسمح هذه الخطوة فعليا للمستثمرين الأجانب من منطقة الخليج وخارجها بامتلاك حصص أكبر في الشركات القطرية المدرجة والتي يفرض معظمها سقوفا على إجمالي ملكية الأجانب عند 25 أو 49 بالمئة.

لكن يبدو على الأرجح أن القرار لن يكون له تأثير يذكر على التدفقات الاستثمارية نظرا لأن ملكية الأجانب في معظم الأسهم لا تزال أقل كثيرا من حدودها القصوى.

ويملك الأجانب 7.3 بالمئة فقط من أسهم بنك قطر الوطني و6.8 بالمئة من شركة صناعات قطر وهما الشركتان المحليتان الأثقل وزنا في المؤشرات العالمية.

ورفعت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسهم قطر إلى وضع السوق الناشئة العام الماضي وهو ما أدى إلى تدفق أموال أجنبية إلى البلاد. غير أن السوق عانت بعد ذلك من موجة بيع على مستوى المنطقة بسبب هبوط أسعار النفط. وخسرت البورصة 6.4 بالمئة منذ بداية العام.