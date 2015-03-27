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الأسواق التركية تتراجع بفعل مخاوف من توترات الشرق الأوسط

Fri Mar 27, 2015 12:36pm GMT
 
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اسطنبول 27 مارس آذار (رويترز) - تراجعت الأسواق التركية اليوم الجمعة حيث نزلت الليرة للجلسة الرابعة على التوالي في ظل مخاوف من التأثير المحتمل لتصاعد العنف في اليمن والتي قوضت ثقة المستثمرين.

وجاء أداء الليرة أضعف من أداء غيرها من عملات الأسواق الناشئة الرئيسة هذا العام في ضوء مخاوف من التدخل السياسي في السياسة النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ويبدو أن التوترات السياسية في المنطقة تزيد حاليا من تراجع الثقة.

وشنت السعودية وحلفاؤها غارات جوية في اليمن ضد المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران أمس الخميس واليوم الجمعة.

ونزلت الليرة نحو واحد بالمئة إلى 2.6180 ليرة للدولار بحلول الساعة 1107 بتوقيت جرينتش مقارنة مع 2.5930 ليرة للدولار عند الإغلاق في الجلسة السابقة.

وخسرت العملة أكثر من 12 بالمئة من قيمتها هذا العام بما يجعلها خامس أضعف العملات أداء في سلة تضم 25 من عملات الأسواق الناشئة وفقا لبيانات رويترز.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول 1.3 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 