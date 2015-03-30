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مجلس إدارة بنك ظفار العماني يوافق على إصدار حقوق بقيمة 45 مليون ريال

Mon Mar 30, 2015 6:08am GMT
 
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دبي 30 مارس آذار (رويترز) - قال بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث قيمة الأصول في بيان اليوم الاثنين إن مجلس إدارته وافق على إصدار حقوق أولوية بقيمة 45 مليون ريال (116.9 مليون دولار) بعد الحصول على الموافقات النظامية.

وسيكون الإصدار إضافة إلى سندات بقيمة 300 مليون دولار يعتزم البنك إصدارها لدعم قاعدة رأس المال وحصل بالفعل على موافقة المساهمين عليها.

وقال البيان إنه سيعلن لاحقا عن مزيد من التفاصيل حول إصدار الحقوق.

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 