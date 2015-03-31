جلف كيستون تبيع 85.9 مليون سهم بخصم 21%

31 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة جلف كيستون بتروليوم لإنتاج النفط إنها جمعت حوالي 40.7 مليون دولار عن طريق بيع أسهم بخصم 21 بالمئة عن سعر الإغلاق أمس الاثنين.

وتراجعت أسهم الشركة 18.5 بالمئة إلى 33 بنسا في المعاملات المبكرة ببورصة لندن. وفي الساعة 0851 بتوقيت جرينتش بلغ سعر السهم 36.4 بنس منخفضا 9.9 بالمئة.

وقالت جلف كيستون التي تتركز أعمالها في كردستان العراق إنها طرحت 85.9 مليون سهم بسعر 32 بنسا للسهم بينما كان سعر الإقفال السابق 40.5 بنس.

وجلف كيستون من منتجي النفط الذين يواجهون صعوبات في المنطقة بسبب عدم انتظام المدفوعات المستحقة على حكومة إقليم كردستان في مقابل النفط الخام.