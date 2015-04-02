البحرينية الكويتية للتأمين تشتري 10.8% في التكافل الدولية

2 أبريل نيسان (رويترز) - الشركة البحرينية الكويتية للتأمين أكبر شركة تأمين في البحرين حصة قدرها 10.8 بالمئة في شركة التكافل الدولية المحلية لتصبح خامس أكبر مساهم فيها.

وبحسب بيان على بورصة البحرين اشترت البحرينية الكويتية 6.7 مليون سهم في التكافل الدولية قيمتها 573 ألفا و112 دينارا (1.52 مليون دولار) من شركة أصول للاستثمار.

وحجم الصفقة صغير لكنها تأتي بالتزامن مع ضغوط متنامية على قطاع التأمين البحريني للاندماج في ظل وجود 24 شركة تأمين مسجلة محليا منها تسع شركات إسلامية.

والتكافل الدولية أكبر شركة تأمين إسلامية في البحرين ومن أكبر خمس شركات تأمين في البلاد لكنها تكبدت خسارة بلغت 1.7 مليون دينار في 2014 مقارنة مع ربح قدره 300 ألف دينار في العام السابق.

وقالت الشركة في تقريرها السنوي إنها تأثرت بعدد من مطالبات التعويض التأميني في النصف الثاني من السنة وأسقطت قيمة بعض الاستثمارات الاستراتيجية.

كانت التكافل الدولية عرضت في يناير كانون الثاني 18.8 مليون من أسهمها للبيع عبر مزايدة وبما يشكل 30.1 بالمئة من إجمالي الأسهم القائمة لكنها لم تتلق عروضا في ذلك الحين.

ومن بين أكبر مساهميها بنك البحرين الإسلامي بحصة قدرها 22.75 بالمئة وبنك المستثمرون البحريني بحصة 18.03 بالمئة.