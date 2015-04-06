بيان: ظفار العماني يحدد سعر إصدار حقوق قيمته 45 مليون ريال

دبي 6 أبريل نيسان (رويترز) - أفاد بيان لبورصة مسقط اليوم الاثنين أن بنك ظفار ثاني أكبر بنوك سلطنة عمان من حيث الأصول قد حدد سعر السهم ونسبة الاكتتاب لإصدار حقوق مزمع قيمته 45 مليون ريال (116.9 مليون دولار).

وقال الإشعار إن سعر الإصدار تحدد عند 0.275 ريال للسهم ويحق للمساهمين الاكتتاب في 105 أسهم جديدة لكل ألف سهم في حوزتهم.

ولم يذكر موعد بدء إصدار الحقوق الذي مازال يتطلب الحصول على الموافقات التنظيمية من البنك المركزي العماني ومن الهيئة العامة لسوق المال.

كان البنك نال موافقة المساهمين على الإصدار في 30 مارس آذار وذلك إلى جانب سندات مزمعة لتعزيز رأس المال قيمتها 300 مليون دولار وافق عليها المساهمون أيضا.