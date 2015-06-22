لمحة-سهم العنقاء للطاقة العمانية يقفز 40% عند الإدراج
0614 جمت -
* سهم شركة العنقاء للطاقة العمانية المالكة لأكبر محطة كهرباء في السلطنة يقفز 40 بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي إلى 0.154 ريال عند الإدراج.
* طلبات الاكتتاب فاقت المعروض بكثير في الطرح الأولي الذي جذب طلبات تتجاوز قيمتها مليار ريـال (2.6 مليار دولار) في حين سعت الشركة إلى جمع 56.3 مليون ريـال.
* بعض المحللين المحليين المختصين في الأوراق المالية قدروا القيمة العادلة للسهم عند 0.129-0.144 ريال.
* طرح أسهم العنقاء للطاقة هو أول طرح عام في سلطنة عمان منذ إدراج أسهم السوادي للطاقة والباطنة للطاقة. وأدى هذان السهمان أداء جيدا إذ ارتفع كل منهما 19 بالمئة منذ بداية العام. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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