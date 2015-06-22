لمحة-سهم العنقاء للطاقة العمانية يقفز 40% عند الإدراج

0614 جمت -

* سهم شركة العنقاء للطاقة العمانية المالكة لأكبر محطة كهرباء في السلطنة يقفز 40 بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي إلى 0.154 ريال عند الإدراج.

* طلبات الاكتتاب فاقت المعروض بكثير في الطرح الأولي الذي جذب طلبات تتجاوز قيمتها مليار ريـال (2.6 مليار دولار) في حين سعت الشركة إلى جمع 56.3 مليون ريـال.

* بعض المحللين المحليين المختصين في الأوراق المالية قدروا القيمة العادلة للسهم عند 0.129-0.144 ريال.