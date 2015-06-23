المدينة للتأمين العمانية تعتزم الاستحواذ على الرؤية للتأمين

دبي 23 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة المدينة للتأمين العمانية اليوم الثلاثاء إنها تعتزم الاستحواذ على منافستها المحلية الرؤية للتأمين.

وأضافت في بيان للبورصة أن مجلس إدارتها أعرب "عن مصلحة الشركة في الحصول على 100% من اعمال شركة الرؤية للتأمين."

وقال البيان إن الصفقة ستضيف قيمة إيجابية للمساهمين وحملة الوثائق وسيكون لها أثر إيجابي على الدخل وستعزز قطاع التأمين في سلطنة عمان.

وبحسب البيان "تخضع الصفقة لموافقة الجهات الرقابية والخطوات المعقولة والعناية الواجبة التي يتخذها البائع من أجل تلبية الشروط المالية والاعمال التجارية والشروط القانونية."