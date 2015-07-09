صعود بورصات الخليج بدعم النفط وآمال في هدنة باليمن واستقرار مصر

من أندرو تورشيا

دبي 9 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس بدعم من تعافي سعر النفط والآمال في هدنة باليمن وصعدت أسهم عدة بنوك سعودية بعد نشر نتائج أعمال الربع الثاني للعام في حين استقرت البورصة المصرية بعد خسائر خلال الأسابيع الماضية.

وتحسنت المعنويات في أنحاء منطقة الخليج بالتعافي الجزئي لسعر خام القياس العالمي مزيج برنت بعد خسائره الحادة على مدى عدة ايام ليرتفع ثلاثة بالمئة إلى حوالي 59 دولارا للبرميل عند إغلاق البورصة السعودية.

وارتفع المؤشر السعودي عند الإغلاق 2.5 بالمئة بعدما قفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية عملاق البتروكيماويات السعودي بالحد القصى اليومي عشرة بالمئة في تعاملات كثيفة ليغلق عند أعلى مستوى له في تسعة ايام. وزاد سهم شركة معادن عشرة بالمئة أيضا.

وقفز سهم البنك الأهلي التجاري - أكبر بنك في المملكة - بنسبة 4.6 بالمئة بدعم نتائج الربع الثاني للعام إذ سجل انخفاضا 2.6 بالمئة في صافي الربح وهو أقل قليلا من تقديرات المحللين لكنه اقترح توزيعات نقدية 0.80 ريال للسهم عن النصف الأول من العام.

وزاد سهم مصرف الراجحي 4.9 بالمئة بعدما سجل نتائج أفضل من المتوقع لكنه قلص توزيعات الأرباح بنحو النصف.

ونزل سهم جرير للتسويق - ثاني أكبر شركة لتجارة التجزئة في السعودية من حيث القيمة السوقية - بنسبة 0.7 بالمئة. كان السهم قد هبط 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة بعدما سجلت الشركة نموا 14.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني للعام إلى 154.9 مليون ريال (41.3 مليون دولار). كان محللون قد توقعوا ربحا قدره 158.7 مليون ريال في المتوسط.

وعلاوة على الدعم الذي تلقته السوق من ارتفاع سعر النفط ونتائج أعمال البنوك حصلت الأسهم على دعم أيضا من آمال في توقف الصراع في اليمن. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في غضون 24 ساعة.