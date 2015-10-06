ملاحة القطرية ترفع نسبة الملكية المتاحة للأجانب إلى 49%

دبي 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في بيان اليوم الثلاثاء إن شركة الملاحة القطرية (ملاحة) سترفع نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهمها إلى 49 بالمئة من رأسمال الشركة اعتبارا من غد الأربعاء.

وأصدر أمير قطر العام الماضي تعليمات لجميع الشركات المدرجة في بورصة البلاد برفع نسبة الملكية المتاحة للأجانب إلى 49 بالمئة ضمن إصلاحات لتوسعة سوق الأسهم وتطوير القطاع المالي.

ويأتي القرار الذي أعلنته شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بعد أن حصلت ملاحة على موافقة جمعيتها العامة على تعديل نظامها الأساسي وموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بحسب البيان.