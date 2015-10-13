مصدر: قطر تبيع أسهمها في هوكتيف مقابل نحو 540 مليون يورو

فرانكفورت 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصدر مطلع ان جهاز قطر للاستثمار باع حصته في شركة هوكتيف الالمانية مقابل 77 يورو للسهم في صفقة بلغ حجمها نحو 540 مليون يورو (614 مليون دولار).

وباع مورجان ستانلي سبعة ملايين سهم في شركة هوكتيف أو حصة تقترب من عشرة في المئة لحساب جهاز قطر بسعر استرشادي 76.50 يورو بينما كان سعر السهم عند اغلاق السوق 81.78 يورو.