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نمو أرباح بنك ظفار العماني 10% في الربع/3

Tue Oct 13, 2015 10:58am GMT
 
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القاهرة 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تفيد حسابات رويترز أن أرباح بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث الأصول ارتفعت 10.2 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وحقق البنك أرباحا قدرها 10.8 مليون ريـال في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر أيلول مقارنة مع 9.8 مليون ريـال قبل عام وفقا لحسابات رويترز. ولم يذكر البنك تفاصيل النتائج الفصلية في بيان الأرباح.

وذكر البنك في إفصاح للبورصة اليوم الثلاثاء أنه حقق ربحا صافيا قدره 33.4 مليون ريـال في التسعة أشهر الاولى من هذا العام من 30.33 مليون ريال قبل عام. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 