مصرف قطر الإسلامي يتجاوز التوقعات بقفزة 27% في أرباح الربع/3

دبي 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج مصرف قطر الإسلامي اليوم الثلاثاء أن المصرف تجاوز توقعات المحللين بتحقيق قفزة 27 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث وذلك وفقا لحسابات رويترز.

وحقق المصرف وهو أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث الأصول أرباحا صافية قدرها 514.9 مليون ريال (141.43 مليون دولار) في ثلاثةأشهر حتى 30 سبتمبر ايلول مقارنة مع 404.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي وذلك وفقا لحسابات رويترز من واقع القوائم المالية للمصرف نظرا لعدم إعلان البنك عن نتائجه الفصلية المفصلة.

وكان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق مصرف قطر الإسلامي ربحا صافيا قدره 479.4 مليون ريال.

وحقق المصرف أرباحا صافية قدرها 1.41 مليار ريال في أول تسعة شهور من العام ارتفاعا من 1.13 مليار قبل عام حسبما أظهرت بيانات البنك.

وبلغ صافي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار في تسعة شهور 2.8 مليار ريال بارتفاع 24 بالمئة عن مستواه قبل عام.

وبلغ صافي الدخل من الرسوم والعمولات خلال الفترة نفسها 345 مليون ريال بارتفاع 19 بالمئة عن أول تسعة شهور من 2014 .