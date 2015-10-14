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بنك قطر الإسلامي سيعقد اجتماعات مع مستثمرين لإصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار

Wed Oct 14, 2015 5:53am GMT
 
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دبي 14 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مرتبون اليوم الأربعاء إن بنك قطر الإسلامي سيعقد اجتماعات مع مستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا اعتبارا من الجمعة لإصدار محتمل لصكوك قياسية مقومة بالدولار.

وفوض قطر الإسلامي بنوك بروة وسيتي واتش.اس.بي.سي ونور وكيو انفست وستاندرد تشارترد للاشتراك في إدارة الإصدار المحتمل. وعادة ما لا يقل حجم الإصدارات القياسية عن 500 مليون دولار.

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 