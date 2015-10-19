مرتب: إزدان القطرية تنتهي من ترتيب قرض إسلامي بقيمة 500 مليون دولار

دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك المشرق الإسلامي -المرتب الرئيسي لتمويل مشترك لمجموعة إزدان القابضة القطرية- اليوم الإثنين إن المجموعة حصلت على قرض موافق للشريعة الإسلامية بقيمة 500 مليون دولار سيستخدم "في دعم توسع أعمال الشركة وخططها التنموية في السوق."

وقال بنك المشرق الإسلامي -ذراع الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك المشرق- في بيان إنه قاد عملية ترتيب التمويل بمشاركة بنوك أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد والإمارات دبي الوطني والخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط كمرتبين رئيسيين مفوضين للتمويل.