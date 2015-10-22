أرباح ناقلات القطرية ترتفع 7.6% في الربع/3

دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) -إحدى أكبر شركات شحن الغاز الطبيعي المسال في العالم- ارتفاعا نسبته 7.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام وفق حسابات رويترز.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 266.1 مليون ريال (73.1 مليون دولار) في الربع الذي انتهى في 30 سبتمبر أيلول وفق حسابات رويترز التي استندت إلى البيانات المالية السابقة لناقلات.

ويزيد هذا المبلغ عن الأرباح التي سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 247.2 مليون ريال.

وكانت شركة قطر الوطني للخدمات المالية توقعت أن تحقق ناقلات أرباحا فصلية بقيمة 274.8 مليون ريال في الربع الثالث.