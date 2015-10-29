بهارات بتروليوم الهندية والنفط العمانية تسعيان لبيع 24% من مصفاة بينا

نيودلهي 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس شركة بهارات بتروليوم الهندية إس. فاراداراجان لرويترز اليوم الخميس إن شركات أجنبية تجري مباحثات لشراء حصة تصل إلى 24 بالمئة في مصفاة بينا النفطية في ولاية ماديا براديش الهندية التي تمتلكها شركته وشركة النفط العمانية.

وتريد الشركتان أن تعززا قدرة المصفاة بنحو 30 بالمئة من 120 ألف برميل يوميا بحسب فاراداراجان.

ومن الممكن أن يتكلف توسيع المصفاة التي بدأت تحقق أرباحا بعد تسجيل خسارة لعدة فصول 460 مليون دولار وسيكتمل في موعد أقصاه 2018.

ومن الممكن أن تطرح بهارات بتروليوم وشركة النفط العمانية اكتتابا عاما السنة المقبلة إذا لم يتم إبرام اتفاق.

وقال فاراداراجان "هناك محادثات مع أطراف لبيع حصة تصل إلى 24 بالمئة وبعضهم أبدى رغبة" لكنه رفض الكشف عن أسماء تلك الشركات.

وقال "إذا لم تثمر المباحثات عن اتفاق سنتجه إلى طرح اكتتاب عام السنة المقبلة."

أضاف فاراداراجان أن شركته قد تشتري الخام من أمريكا اللاتينية لمصفاة كوتشي التابعة لها في جنوب الهند حالما ترتفع طاقتها إلى 310 آلاف برميل يوميا العام المقبل وتزداد قدرتها على معالجة الخام الأرخص والثقيل بدرجات أعلى.

وتقوم المصفاة حاليا بمعالجة الخام الثقيل والخفيف. كما قد تشتري الشركة النفط الإيراني لمصفاة كوتشي إذا بدأ رفع العقوبات عن طهران بعد المباحثات الناجحة بخصوص برنامجها النووي المثير للجدل.

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