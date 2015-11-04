قمة رويترز-الأردن يخطط لخصخصة جزئية للبورصة لإنعاش التداول

من سليمان الخالدي

عمان 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال نادر عازر الرئيس التنفيذي للبورصة الأردنية اليوم الأربعاء إن الأردن يخطط لخصخصة سوق الأسهم جزئيا اوائل العام القادم بهدف إتاحة حصة للمستثمرين في طرح عام أولي في وقت لاحق.

وأبلغ عازر قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن تحويل بورصة عمان وهي الآن كيان حكومي إلى شركة سيفتح المجال أمام شركاء استراتيجيين من بينهم مشغلو بورصات عالمية.

وأضاف أن مشغلين مثل دويتشه بورص ويورونكست وبورصة نيويورك ربما يجدون إغراء في الاستحواذ على حصة في واحدة من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الاوسط والتي تجتذب أموالا منذ فترة طويلة من مستثمرين من المنطقة.

وقال عازر إنه بموجب الخطة سيتم عرض حصة قدرها 49 بالمئة من البورصة في نهاية المطاف في طرح عام أولي للأسهم بينما ستملك الحكومة الواحد والخمسين في المئة الباقية.

ويتماشى هذا التحرك مع ما شهدته أسواق اخرى للاسهم في المنطقة وفي الخليج والتي باعت حصصا إلى شركات تدير بورصات عالمية للمساهمة في تطويرها.

ولم يحدد عازر موعدا متوقعا للطرح العام الأولي لكنه قال إن ذلك يعتمد على سرعة تحرك المشرعين في البرلمان بعد ان توافق الحكومة على مشروع قانون لتحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة وهي خطوة متوقعة في اوائل العام القادم.

وتوجد 238 شركة مدرجة في البورصة الاردنية وهي مصنفة منذ وقت طويل كواحدة من أكثر أسواق الأسهم انفتاحا في المنطقة.