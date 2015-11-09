مسؤول: عمانتل تخطط لإصدار صكوك قيمتها 50 مليون ريال

مسقط 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال عبد الله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العمانية اليوم الاثنين إن الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) تنوي إصدار صكوك قيمتها 50 مليون ريال (130 مليون دولار).

وأبلغ السالمي رويترز أن الشركة تقدم الوثائق المطلوبة لنيل الموافقة على الإصدار. ولم يذكر تفاصيل عن الإصدار المزمع.

وقال إنه قبل إصدار الصكوك الأول الذي قامت به الحكومة العمانية في الفترة الأخيرة "كنا نفتقر إلى منحنى للعائد ومقياس للصكوك في السوق. (الآن) أصبح لدينا هذا ولذا نتوقع إصدار مزيد من الصكوك."