لمحة -سهم الخليج الدولية للخدمات القطرية يتراجع بعد خروجه من مؤشر إم.إس.سي.آي

* سهم الخليج الدولية للخدمات القطرية يتراجع أربعة في المئة بعدما قالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إنها ستلغي إدراجه في مؤشرها للأسواق الناشئة إعتبارا من الأول من نوفمبر تشرين الثاني.