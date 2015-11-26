أسهم تركيا تهبط 2% بفعل مخاوف التوترات الروسية والبنك المركزي

اسطنبول 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية اثنين بالمئة اليوم الخميس وسط مخاوف بشأن التوترات مع موسكو بعد أن أسقطت تركيا مقاتلة روسية.

وأبدى المستثمرون قلقا بخصوص التزام رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو باستقلالية البنك المركزي بعد أن خلا برنامج حكومته الذي أعلن أمس الأربعاء من أي إشارة إلى قدرته على تحديد السياسة النقدية بشكل مستقل. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)