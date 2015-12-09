التجاري القطري: وقعنا اتفاق قرض بمليار دولار لأجل 3 سنوات

دبي 9 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك التجاري القطري اليوم الأربعاء إنه وقع اتفاق قرض بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لإعادة تمويل دين ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام.

وقال البنك في بيان للبورصة إن القرض الذي تم تحديد هامش له عند 85 نقطة أساس سنويا فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) سيستخدم لإعادة تمويل قروض مستحقة السداد بما في ذلك إعادة سداد شريحة قرض تبلغ قيمته 600 مليون دولار يستحق في فبراير شباط 2016.

وشارك سيتي بنك وبنك أبوظبي الوطني في ترتيب القرض. كما شارك بنك أوف أمريكا ميريل لينش وكوميرتس بنك واتش.اس.بي.سي ضمن عدد من البنوك في الاتفاق.