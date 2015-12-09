رئيس بورصة قطر: نشر قواعد التعامل بالهامش في الأيام القليلة القادمة

الدوحة 9 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر للأوارق المالية اليوم الأربعاء إن البورصة تعتزم أن تنشر في الأيام القليلة القادمة قواعد تجيز التعامل بالهامش وهي أداة تهدف إلى تعزيز السيولة في البورصة.

ويتضمن التعامل بالهامش اقتراض المستثمر المال من وسيط لشراء أسهم.

وقال المنصوري لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر مالي "التعامل بالهامش سيزيد السيولة. وهو مهم جدا للمستثمرين الذين يطالبون به منذ بعض الوقت."

وأضاف قوله "تلقينا الموافقة من الهيئة التنظيمية للتعامل بالهامش وسننشرها (القواعد) على الموقع الإلكتروني هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم."

ولم يتضح بعد هل سيسمح بالتعامل بالهامش على الفور أم في المستقبل.

وقال المنصوري أيضا إنه يتوقع طرحين عامين أوليين في البورصة القطرية في عام 2016. ويأتي هذا بعد فترة قاحلة لم تشهد سوى طرح واحد منذ عام 2010.

وتأتي تصريحاته في أعقاب إعلان بنك قطر الأول في السادس من ديسمبر كانون الأول أنه يعتزم إدراج أسهمه في البورصة القطرية قريبا ربما في الربع الأول من عام 2016.

وقال المنصوري إن بنكا واحدا آخر سيطلق أيضا طرح أسهمه في عام 2016 لكنه رفض ذكر اسمه.