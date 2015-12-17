مصادر: الملاك القطريون يطلبون مشورة البنوك لإدراج فلانتينو

من باميلا بارباجليا

لندن 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن الملاك القطريين لبيت أزياء فلانتينو الإيطالي دعوا البنوك لتقديم المشورة بشأن إدراج الشركة في البورصة بينما يسعون للتخارج من واحدة من أشهر العلامات التجارية العالمية.

وأضافت المصادر أن من المتوقع اختيار البنك الذي سيرتب الطرح العام الأولي في ميلانو في يناير كانون الثاني.

وأوضحت المصادر أن شركة ميهولة للاستثمار ذات الصلات الوثيقة بالشيخة موزا الزوجة الثانية لأمير قطر السابق طلبت من بنك روتشيلد إشراك عدد من البنوك في ترتيب الطرح الأولي الذي قد يجري في وقت قريب وربما في مايو أيار.

وامتنع فلانتينو وروتشيلد عن التعليق. ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين في ميهولة للاستثمار للتعليق.

ويعني هذا بالنسبة لهذه العلامة الفاخرة التي ارتدت تصميماتها ذات يوم جاكلين كنيدي أوناسيس وأودري هيبورن وإليزابيث تيلور عودتها الى بورصة ميلانو بعد أن اشترتها بيرميرا للاستثمار المباشر في 2007.

وقالت عدة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يمهد الطرح العام الأولي لأسهم فلانتينو الطريق لتحذو دور أزياء أخرى حذوها مثل فيرساتشي المدعومة من صندوق بلاكستون خلال نحو 18 شهرا.

وقال مصدر آخر إن الجدول الزمني لطرح فلانتينو سيتوقف الى حد كبير على أوضاع السوق لكن ميهولة للاستثمار ستحاول استغلال أول فرصة تتاح في الربع الثاني أو الثالث من 2016.