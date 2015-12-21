مجموعة بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي تغير اسمها إلى رسملة
الكويت 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أعلنت مجموعة بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي-رسملة المتخصصة بإدارة الأصول وخدمات التمويل الاستثماري تغيير اسمها إلى "رسملة" وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ الفوري.
وقالت رسملة وهي مجموعة مدرجة في سوق الاستثمارات البديلة ببورصة لندن في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن الخطوة ترافقت مع تجديد هوية العلامة التجارية للمجموعة واختيار شعار جديد لها.
وقال زاك حيدري الرئيس التنفيذي لمجموعة رسملة في البيان "نتطلع حاليا إلى تسريع نمو وتطور المجموعة لطرح مزيد من المنتجات ودخول أسواق جديدة."
تأسست رسملة عام 1999 وهي شركة مستقلة متخصصة في إدارة الاستثمارات وتتخذ من لندن مقرا لها وتقوم المجموعة بإدارة شركات تابعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر وسلطنة عمان. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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