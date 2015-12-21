ايرباص تؤجل تسليم أول طائرة ايه320 نيو لإنديجو الهندية

نيودلهي/باريس 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أخطرت ايرباص لصناعة الطائرات شركة إنديجو - أكبر شركة طيران هندية من حيث القيمة السوقية - أنها لن تسلمها أولى طائراتها الجديدة من الطراز‭‭‬ ايه320‭‬‬‬‬‬ نيو في الوقت المحدد لأسباب "صناعية".

وقالت انترجلوب أفييشن الشركة الأم لإنديجو في بيان مطلع الأسبوع إنها تلقت في 17 ديسمبر كانون الأول إخطارا من ايرباص بشأن تأخير موعد التسليم.

وقالت انترجلوب أفييشن "في هذا الوقت ليست لدى إنديجو رؤية واضحة بشأن جدولها المستقبلي لتسلم الطائرة ايه320 نيو واحتمالات المزيد من التأخيرات قائمة."

أضافت "ندرس تخفيف العجز المحتمل في الطاقة الاستيعابية من خلال خيارات أخرى."

وقالت ابرباص في وقت سابق هذا الشهر إن أول تسليم للطائرة سيجري لصالح لوفتهانزا الألمانية بعد أن عبرت الخطوط الجوية القطرية عن مخاوف بشأن جوانب فنية في محركات الطائرة.

كانت إنديجو وضعت اللمسات الأخيرة على اتفاق شراء 250 طائرة ايه320 نيو في أغسطس آب في أكبر طلبية طائرات لايرباص من حيث العدد وليصل إجمالي عدد الطائرات من فئة ايه320 في طلبياتها إلى 530 طائرة. وكان من المقرر أن تتسلم الشركة أول طائرة في 30 ديسمبر كانون الأول.

كانت عملية التسليم ستصبح الأولى لطائرة من طراز ايه320 نيو. وقالت مصادر إن تسليم الطائرة سيتأخر أسابيع قليلة وربما يجري في يناير كانون الثاني.