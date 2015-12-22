قطر الوطني يستحوذ على حصة اليونان الوطني في فاينانس بنك

دبي 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك قطر الوطني أكبر بنك في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء إنه توصل إلى اتفاق مع بنك اليونان الوطني للاستحواذ على كامل حصة البنك اليوناني البالغة 99.81 بالمئة في فاينانس بنك التركي مقابل 2.7 مليار يورو (2.95 مليار دولار).

وقال البنك في بيان إن مجلسي إدارة البنكين والهيئة العامة للاستقرار المالي في اليونان صدقوا على الصفقة.

وأضاف أن تنفيذ عملية الاستحواذ والأعمال الأخرى المتعلقة بها يتوقف على الموافقات اللازمة من الجهات والهيئات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة في قطر وتركيا والدول الأخرى المعنية متوقعا استكمال العملية خلال النصف الأول من العام المقبل.

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