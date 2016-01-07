لمحة -سهم المتقدمة للبتروكيماويات السعودية يعكس اتجاهه النزولي ويقفز 2.5%

0907 جمت -

* أسهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات ترتفع 2.5 في المئة إلى 33.40 ريال في تعاملات كثيفة على غير المعتاد.

* معظم أسهم شركات البتروكيماويات السعودية تهبط بسبب تجدد هبوط أسعار النفط إلى مستويات جديدة هي الأدنى في 11 عاما. وهبط مؤشر قطاع البتروكيماويات السعودي 3.5 في المئة.

* لكن المحللين في إن.سي.بي كابيتال رفعوا توصيتهم لسهم المتقدمة للبتروكيماويات إلى "زيادة الوزن في المحافظ " من تصنيف "محايد" مستندين إلى وجود مزيج مناسب من اللقيم وكفاءة التشغيل والعائد الجذاب لتوزيعات الأرباح.

* يقول محللون في الجزيرة كابيتال إن المتقدمة للبتروكيماويات التي تستخدم غاز اللقيم السائل ستتفوق في أدائها على المنتجين الذين يستخدمون الإيثان كلقيم. وارتفع السعر المحلي للإيثان إلى 1.75 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية من 75 سنتا في ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2016.