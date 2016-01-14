صحيفة: رئيس هيئة السوق العمانية يتوقع إدراج 5 شركات في 2016

دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - نقلت صحيفة عمانية اليوم الخميس عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في السلطنة قوله إن من المتوقع إدراج خمس شركات في البورصة المحلية خلال 2016 من بينها ثلاث مملوكة للحكومة.

وقال عبد الله بن سالم السالمي لصحيفة تايمز أوف عمان إن شركتي الصقر للتأمين (فالكون) وتنمية معادن عمان ستدرجان في البورصة مع ثلاث شركات حكومية.

ولم يذكر أسماء الشركات الحكومية المتوقع إدراجها لكن تصريحاته تتوافق مع تلك التي أدلى بها وزير المالية لرويترز الشهر الماضي.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الهيئة العامة لسوق المال.

كانت سلطنة عمان قالت إنها تتطلع لخصخصة عدد من الشركات الحكومية في إطار إجراءات رامية لسد عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وتتوقع السلطنة عجزا قدره 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار) في موازنة 2016.

كان عبد السلام المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة أكبر صناديق الثروة السيادية في عمان قال لرويترز الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن تدرج شركة تنمية معادن عمان أسهما بنهاية الربع الثاني من العام.