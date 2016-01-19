قطر الوطني: المساهمون يجتمعون 31 يناير لمناقشة إصدار أدوات رأسمالية
دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك قطر الوطني أكبر مصرف في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء إن مساهميه سيجتمعون في نهاية يناير كانون الثاني للموافقة على إصدار أدوات رأسمالية واتخاذ قرارات أخرى.
وقال البنك في بيان للبورصة إنه سيعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية في 31 يناير كانون الثاني وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع ثان في الثالث من فبراير شباط.
وذكر البيان أن من بين الأمور المطروحة على جدول الأعمال للمناقشة الموافقة على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة "لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند... وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها." (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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