ارابتك تقول إنها تلقت مع تاف للتشييد خطاب نوايا لتنفيذ أعمال تحديث بمطار البحرين

دبي 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة ارابتك المدرجة ببورصة دبي اليوم الأحد إنها تلقت مع مشروعها المشترك تاف للتشييد خطاب نوايا لتنفيذ أعمال تحديث في مطار البحرين الدولي.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل سواء بشان قيمة العقد أو التكلفة او الجدول الزمني للمشروع ولكنه أفاد أن صندوق أبوظبي للتنمية سيمول المشروع.

وقال محمد البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين يوم الجمعة إن مطار البحرين الدولي ينفذ خطة تحديث وتوسع تقدر تكلفتها ما بين 1.1 و1.2 مليار دولار.