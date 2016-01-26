بيان: البنك الوطني العماني يقترح توزيع 17% أرباح نقدية وأسهم منحة بمعدل 10%

دبي 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك الوطني العماني اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارته يقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 17 في المئة عن سنة 2015 بالإضافة إلى توزيع سهم مجاني عن كل عشرة أسهم‭ ‬مملوكة.

وتتساوى توزيعات الأرباح المقترحة التي أعلنها البنك في بيان للبورصة مع توزيعات العام السابق.