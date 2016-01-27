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بنك مسقط يقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% وأسهم مجانية بنسبة 5% عن 2015

Wed Jan 27, 2016 5:55am GMT
 
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دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك مسقط في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 بالمئة وأسهم مجانية بنسبة خمسة بالمئة عن عام 2015.

والتوزيعات مشروطة بموافقة المساهمين والجهات التننظيمية.

كان البنك أوصى بتوزيع أسهم مجانية بنسبة خمسة بالمئة وأرباح نقدية بنسبة 25 بالمئة عن 2014 وتوزيعات إضافية بنسبة 15 بالمئة عن طريق إصدار سندات قابلة للتحويل.

وبلغ صافي ربح بنك مسقط 175.4 مليون ريال (455.6 مليون دولار) في 2015 بزيادة 7.5 بالمئة عن 2014.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني)

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 