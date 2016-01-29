بلوم اللبناني يحقق ربحا قياسيا 405 ملايين دولار في 2015
بيروت 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك بلوم اللبناني اليوم الجمعة إنه حقق ربحا قياسيا في 2015 على الرغم من ضعف اقتصاد البلاد وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وقال البنك إن صافي الربح زاد 10.9 بالمئة في 2015 إلى 404.66 مليون دولار بدعم من زيادة أرباح وحداته في الخارج.
وزادت أصول البنك أربعة بالمئة على أساس سنوي إلى 29.1 مليار دولار في حين ارتفع حجم الإيداعات 4.5 بالمئة إلى 25.1 مليار دولار والقروض 4.1 بالمئة إلى 7.2 مليار دولار. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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