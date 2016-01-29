بلوم اللبناني يحقق ربحا قياسيا 405 ملايين دولار في 2015

بيروت 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك بلوم اللبناني اليوم الجمعة إنه حقق ربحا قياسيا في 2015 على الرغم من ضعف اقتصاد البلاد وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وقال البنك إن صافي الربح زاد 10.9 بالمئة في 2015 إلى 404.66 مليون دولار بدعم من زيادة أرباح وحداته في الخارج.