الأنوار القابضة العمانية توافق على بيع حصة في الصقر للتأمين

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الأنوار القابضة العمانية اليوم الأحد إن مجلس إدارتها وافق على مقترح ببيع حصة في وحدتها التابعة الصقر للتأمين بسعر يوازي 1.2 مرة القيمة الدفترية.

وقالت الأنوار في إشعار لسوق مسقط للأوراق المالية " تخضع هذه الصفقة للدراسة المسبقة لعملية الشراء من المشتري وموافقة الجهات الرقابية المعنية."

وكانت الشركة القابضة متعددة الانشطة ذكرت في 13 يناير كانون الثاني إن الصفقة اقترحها "طرف مهتم" من خلال بنك عمان العربي.

وفي يونيو حزيران الماضي ذكرت الأنوار التي تملك حصة قدرها 51 في المئة في الصقر للتأمين أنها تخطط لإطلاق طرح عام أولي لأسهم شركة التأمين. ولم يوضح بيان الشركة اليوم ما إذا كانت ستبيع حصتها بالكامل في الصقر أو جزء منها ولم تفصح أيضا عن اسم المشتري.