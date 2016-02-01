بنك الإسكان الأردني يوصي بتوزيع 0.32 دينار أرباحا نقدية عن 2015

عمان أول فبراير شباط (رويترز) - قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الإثنين إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 0.32 دينار (0.45 دولار) لكل سهم كأرباح نقدية على المساهمين عن نتائج عام 2015 .

وأضاف البنك في إفصاح له على موقع البورصة أن الهيئة العامة للمساهمين ستجتمع في 21 من ابريل نيسان المقبل لمناقشة ميزانية البنك.

ولم يكشف البنك حتى الآن عن نتائج أعماله في 2015 .

ويمتلك بنك قطر الوطني حصة نحو 35 بالمئة في بنك الإسكان إلى جانب الضمان الاجتماعي بنسبة 16 بالمئة بالاضافة إلى مستثمرين ليبيين وخليجيين.

(الدولار = 0.709 دينار)