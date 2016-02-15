بعد رفع العقوبات.. بورصة إيران تقفز رغم هبوط الأسواق العالمية

من اندرو تورشيا

دبي 15 فبراير شباط (رويترز) - قفزت سوق الأسهم في طهران على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة في أداء يتناقض مع الأجواء القاتمة التي تخيم علي كثير من البورصات العالمية ويشير إلى استثمارات إيرانية محتملة مع عودة اقتصادها لأنظمة التداول العالمية من جديد بعد عزلة طويلة بسبب العقوبات.

وصعد مؤشر بورصة إيران 18.3 في المئة منذ 16 يناير كانون الثاني حين رفعت عنها العقوبات عقب اتفاق دولي بخصوص برنامجها النووي. وزاد متوسط حجم التداول اليومي إلى ثلاثة أمثال مستواه في العام الماضي ليصل إلى نحو 150 مليون دولار.

ولا يزال الاقتصاد يواجه صعوبات إذ يقترب معدل النمو من الصفر بينما يتجاوز معدل البطالة عشرة في المئة في حين ترزح البنوك تحت وطأة جبال من الديون المتعثرة تثقل كاهلها. كما أن التوترات السياسية بين المتشددين والمعتدلين في البلاد قد تعرقل الجهود الرامية لمعالجة هذه المشاكل.

ونتيجة لذلك يحذر عدد من المحللين من أن السوق التي تشهد تقلبات شديدة قد لا تحافظ على مكاسبها. وذكرت وكالة نسيم للأنباء في تعليق الأسبوع الماضي "بورصة طهران تتجاهل التحذيرات والأوضاع في الأسواق العالمية... تسير (السوق) على نفس الطريق الذي سلكته في 2015 والذي لن يؤدي إلا لفقدان الثقة وهروب رأس المال من هذه السوق."

غير أن عددا كبيرا من المستثمرين يراهنون على أنه مع استعادة إيران صلاتها ببقية دول العالم وجذبها رؤوس أموال وتكنولوجيا من الخارج سيتمخض رفع العقوبات عن طفرة اقتصادية في الأمد البعيد.

وقال بايام مالايري رئيس إدارة الأصول في جريفون كابيتال وهي شركة مقرها طهران أطلقت صندوقا استثماريا خارجيا يركز على إيران "سيستغرق الأمر ما بين ستة أشهر و12 شهرا كي تبدأ القوائم المالية للشركات في الاستفادة الفعلية من رفع العقوبات."

وأضاف "يضع المستثمرون ذلك في الحسبان حاليا.. ويتطلعون لنمو أرباح الشركات في 2017 و2018."