لمحة -النفط يصعد بفعل التصريحات المتعلقة بإنتاج أوبك
17 فبراير شباط (رويترز) -
* أسعار النفط ترتفع بفعل التصريحات المتعلقة بإنتاج أوبك من النفط.
* برنت يزيد 5.8 بالمئة والخام الأمريكي يرتفع 5.5 بالمئة.
* وزير النفط الإيراني يقول إنه يدعم اتفاق الدوحة بتجميد "سقف" الإنتاج.
* الاتفاق خطوة أولى وينبغي أخذ خطوات أخرى لجلب الاستقرار إلى السوق والسعر.
* الوزير لم يذكر إن كانت إيران ستنضم إلى الاتفاق القاضي بتجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني.
* الوزير يقول إنه ينبغي الانتظار لمعرفة تأثير اجتماع المنتجين من داخل أوبك وخارجها على أسعار النفط.
* الإمارات العربية المتحدة تقول إنها تدعم تجميد مستويات الإنتاج في حالة مساندة كل دول أوبك وروسيا لذلك. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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