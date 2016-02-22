قطر للتأمين: المساهمون وافقوا على إصدار حقوق بقيمة 558 مليون دولار

دبي 22 فبراير شباط (رويترز) - ذكر بيان للبورصة اليوم الاثنين أن مساهمي شركة قطر للتأمين وافقوا على خطط لإصدار حقوق بنسبة 20 في المئة بما قيمته 2.03 مليار ريال (557.6 مليون دولار) من أكبر شركة للتأمين في البلاد.

وسيشمل الطرح الذي سيرفع رأسمال قطر للتأمين إلى 2.44 مليار ريال عرض 40.6 مليون سهم جديد للاكتتاب على المساهمين على أساس سهم لكل خمسة أسهم في حوزة المساهم في الأول من مارس آذار.

أضاف البيان أن سعر السهم سيكون 50 ريالا بما يقل كثيرا عن سعر إغلاق يوم الخميس الذي بلغ 88.5 ريال. ولم يجر التداول على السهم يوم الأحد قبيل اجتماع المساهمين الذي شهد الموافقة على الإصدار.

وغالبا ما يتم تسعير إصدارات الحقوق في منطقة الخليج بخصومات كبيرة دون سعر السوق للتشجيع على الاكتتاب في تلك الأسهم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة جلف تايمز فإن رأس المال الإضافي سيساعد على دعم النمو الاستراتيجي للأنشطة. ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للمجموعة خليفة السبيعي قوله إن الشركة ترغب في المزيد من التوسع في جنوب شرق آسيا بما في ذلك في تايلاند وفيتنام.