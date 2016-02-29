لمحة -سهم ارابتك يرتفع بالحد الاقصى مسجلا أكبر حجم تداولات منذ منتصف 2014

0751 جمت -

* سهم ارابتك العقارية في دبي يرتفع بالحد الاقصى اليومي بواقع 14.3 في المئة إلى 1.44 درهم.

* ارابتك تسجل أكبر حجم تداول منذ يوليو تموز 2014 وتستأثر بنحو ثلث إجمالي حجم التعاملات في دبي.

* ارابتك أعلنت الاسبوع الماضي تكبد خسائر صافية 360 مليون درهم (98 مليون دولار) في الربع الاخير من العام مقابل خسائر 94.4 مليون. وكان محلل في بنك سيكو البحرين توقع خسائر 123.6 ميون درهم. والخسائر أقل منها في الربع الثالث عند 944.8 مليون درهم.

* السهم يتخطى مستوى مقاومة فني عند 133-1.34 درهم وهو الذروة في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني كما تجاوز متوسط مئة يوم عند 1.29 درهم لأول مرة منذ اغسطس آب الماضي.

* مستوى المقاومة التالي عند متوسط 200 يوم البالغ 1.78 درهم.