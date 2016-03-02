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لمحة -سهم أريد القطرية يهبط بعد اقتراح الشركة خفض التوزيعات

Wed Mar 2, 2016 7:38am GMT
 
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0710 جمت -

* أسهم شركة أريد القطرية للاتصالات تهوي 5.7 بالمئة إلى 83.90 ريال.

* نتائج أعمال الشركة أظهرت صعود صافي أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 555 بالمئة لكنها اقترحت خفض التوزيعات السنوية إلى ثلاثة ريالات للسهم من أربعة ريالات في العام السابق بعد تضرر العمليات الأجنبية من اضطرابات وضعف العملة.

* السهم يواجه مستوى دعم فني قويا عند ذروته في ديسمبر كانون الأول البالغة 79.20 ريال. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 