لمحة -سهم أريد القطرية يهبط بعد اقتراح الشركة خفض التوزيعات

* نتائج أعمال الشركة أظهرت صعود صافي أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 555 بالمئة لكنها اقترحت خفض التوزيعات السنوية إلى ثلاثة ريالات للسهم من أربعة ريالات في العام السابق بعد تضرر العمليات الأجنبية من اضطرابات وضعف العملة.